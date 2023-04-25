Происшествия 25 апреля 2023, 06:31 Вертолет санавиации рухнул в Волгоградской области ТАСС: вертолет санавиации потерпел крушение в Волгоградской области, один человек погиб РИА «Новости»

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В Волгоградской области потерпел крушение вертолет «Ансат» санитарной авиации. По предварительной информации, погиб один человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«Разбился вертолет санавиации, один член экипажа погиб», — сказал источник агентства.

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Вертолет «Ансат» возвращался к месту дислокации в поселке Ерзовка в 30 километрах от Волгограда, когда случилась нештатная ситуация. Официально власти Волгоградской области и Главное управление МЧС России по Волгоградской области информацию о ЧП не комментировали.

При крушении погиб пилот, сообщили «Известия». Вертолет должен был вернуться вечером 24 апреля, но так и не прилетел. Его обломки нашли во вторник в пяти километрах от площадки «Аэросоюз Волгоград». По предварительной версии, причиной крушения стала техническая неисправность.

В феврале при заходе на посадку другой вертолет потерпел крушение в Мурманской области. Он рухнул в трех километрах от аэропорта. На борту находились восемь человек, из них четверо получили травмы.