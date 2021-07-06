Вертолет с украинцами упал в Польше

Вертолет упал в озеро Талты, которое находится в Варминско-Мазурском воеводстве Польши. Об этом сообщило RMF24.

Причинами падения послужили проблемы с двигателем. Вертолет постепенно начал терять высоту, а после опустился в озеро и затонул, передал RT.

Туристы на лодке смогли спасти троих человек. Пострадавших направили на госпитализацию. Отмечается, что летчиками являлись граждане Украины. Они проживали на территории Польши. Полиция начала выяснения обстоятельств случившегося.