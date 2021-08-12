Вертолет с туристами упал на Камчатке

Вертолет с туристами упал на территории Камчатского края. Предварительно, крушение произошло в районе Кроноцкого заповедника.

Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах. После крушения выжили восемь человек.

По данным газеты «Известия», на борту вертолета, который потерпел крушение на Камчатке, находилось от 14 до 17 человек.

Местные СМИ сообщили, что Ми-8 компании «Витязь- Аэро» заходил на посадку в районе кордона Озерной при неблагоприятных погодных условиях. Стоял густой туман. Борт рухнул в Курильское озеро.

По данным «Интерфакса», спасатели подняли выжившими семь из 17 человек.

«Вертолет Ми-8 разбился в Кроноцком заповеднике. Он перевозил 14 туристов. На борту было также три члена экипажа. Выжившими подняты семь человек», — рассказал источник. Поиски остальных продолжаются.

На место крушения вылетел борт Центра медицины катастроф, в готовность приводится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями.