Вертолет с тремя пассажирами разбился под Казанью

Частный вертолет разбился в окрестностях Казани. На борту были три человека. Вертолет полностью разрушен, сообщили «Интерфаксу» в прокуратуре.

Вертолет Веll 406 принадлежал компании «Восток Транс». Он потерпел крушение в районе города Лаишево в Татарстане.

«Как видно с вертолета спасательной службы, вертолет разрушен, но один человек все-таки ходит вокруг», — сказала представитель Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова. Она уточнила, что спасательный вертолет пока не смог сесть в месте аварии.

ТАСС со ссылкой на прокуратуру уточнил, что человек, который находится рядом с вертолетом, — один из выживших при крушении. Судьба еще двух человек неизвестна.

По данным СМИ на борту вертолета находились депутат Госдумы Айрат Хайруллин, его помощник и пилот.