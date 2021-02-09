09 февраля 2021, 23:11
Вертолет с пятью пассажирами разбился под Куршевелем
Во французских Альпах потерпел крушение вертолет. Винтокрылая машина, на борту которой было пять человек, рухнула недалеко от горнолыжного курорта Куршевель.
Гражданское воздушное судно, уточнило издание Le Figaro, вылетело с курорта в 15:41 по местному времени.
По данным префектуры департамента Савойя, вертолет упал с высоты 1900 метров. Сигнал о его крушении поступил около 17:20 от очевидца, который сначала увидел падающее транспортное средство, а потом — дым.
«Предварительно известно о двух погибших и трех раненых», — добавили в префектуре. Состояние одного из выживших тяжелое, двух других — средней тяжести.
Куда направлялся вертолет и кто был на его борту, не уточняется. Причины крушения устанавливаются.