Вертолет с пассажирами пропал в Якутии

Экипаж вертолета Eurocopter, выполнявший рейс в Якутии, перестал выходить на связь. На борту находится пилот и два пассажира.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, вертолет вылетел из поселка Усть-Нера Оймяконского района и направился дальше на озеро Аяма, потом к ручью Уточан и далее должен был вернуться в Усть-Неру. На борту перевозилась ранее заготовленная рыба.

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«Сработки аварийного маяка не происходило, при движении по маршруту в сторону устья ручья Уточан на территории Оймяконского района пилот перестал выходить на связь», — сообщили в региональном управлении МЧС.

На поиски воздушного судна вылетели вертолеты Eurocopter и Robinson из частных компаний.