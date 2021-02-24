Вертолет с пассажирами экстренно сел на Таймыре

Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку на Таймыре из-за технической неисправности. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

По данным агентства, на борту находились около 20 человек. Никто не пострадал. В то же время ТАСС передал, что вертолет с 16 пассажирами и экипажем сел в тундре в Красноярском крае.

«Вертолет Ми-8 авиакомпании „НорильскАвиа“ выполнял полет по нефтепровод», — заявил начальник регионального координационного центра поиска и спасания Виктор Дрегер.

По его словам, на борту находилось три члена экипажа, 16 пассажиров и около 500 килограммов груза. На экстренную посадку вертолет пошел в 10:45 по местному времени (06:45 по московскому).

«Посадку выполнил благополучно», — отметил собеседник агентства.