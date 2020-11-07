Вертолет рухнул на бок на краю здания медицинского учреждения, хвост свисал с крыши. Пилот получил легкие ранения. На борту находились еще два человека, им помогли выбраться и оказали помощь. Топлива из воздушного судна вылилось немного, поэтому пожар не начался.

Спасатели достали из салона орган, предназначенный для трансплантации, и передали его врачам. Однако медик, который понес сердце в госпиталь, споткнулся и уронил контейнер. Несмотря на это, сердце не пострадало.

В ближайшие два часа медики приступили к операции по трансплантации донорского органа. Пациент остался жив.

Причины аварии выяснят сотрудники Федерального управления гражданской авиации и Национального управления по безопасности на транспорте.

Ранее под подмосковными Люберцами потерпел крушение легкомоторный самолет. Погибли телеведущий Александр Колтовой и его жена.