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    07 ноября 2020, 20:56

    Вертолет с донорским сердцем разбился — но орган остался цел

    Алена Макаренко

    Частный вертолет скорой помощи Agusta A109S Grand с донорским сердцем на борту потерпел крушение на крыше больницы Keck в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил телеканал Fox5.
    Вертолет с донорским сердцем разбился — но орган остался цел

    Вертолет рухнул на бок на краю здания медицинского учреждения, хвост свисал с крыши. Пилот получил легкие ранения. На борту находились еще два человека, им помогли выбраться и оказали помощь. Топлива из воздушного судна вылилось немного, поэтому пожар не начался.

    Спасатели достали из салона орган, предназначенный для трансплантации, и передали его врачам. Однако медик, который понес сердце в госпиталь, споткнулся и уронил контейнер. Несмотря на это, сердце не пострадало.

    В ближайшие два часа медики приступили к операции по трансплантации донорского органа. Пациент остался жив.

    Причины аварии выяснят сотрудники Федерального управления гражданской авиации и Национального управления по безопасности на транспорте.

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