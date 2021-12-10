Вертолет Robinson R-66 пропал с радаров в Кузбассе

В Кемеровской области с радаров пропал вертолет Robinson R-66. Он летел из Новокузнецка в район Каракольских озер. Как стало известно РЕН ТВ, перед исчезновением у него сработал аварийный маяк.

Сейчас работники служб спасения начали поиск вертолета. Сигнал с просьбой о спасении команда судна подала в районе Каракольских озер на Алтае, передал ТАСС.

Вертолет перестал выходить на связь сразу после вылета из Новокузнецка, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на своего информированного собеседника. Он заявил, что экипаж Robinson R-66 мог внепланово приземлиться вблизи поселка Верхний Алзак Таштагольского района.

По информации СМИ, на борту находится один человек.

Есть данные, что вертолет принадлежит компании ООО «Кустардт». В региональном управлении МЧС пока не прокомментировали случившееся.