Вертолет разбился вблизи Абрау-Дюрсо

«Упал вертолет, подробностей пока нет, обстоятельства выясняются», — сказал он.

Военный вертолет рухнул в Колумбии. Шесть человек погибли Подробнее

Как сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах региона, крушение потерпел частный вертолет Roninson R66. Собеседник добавил, что в результате падения крушения погиб пилот. Его личность и обстоятельства случившегося еще предстоит установить.

По предварительным данным на месте падения вертолета никто не пострадал, разрушений нет.

Robinson R66 — это легкий пятиместный вертолет американского производства. Он может подниматься на высоту четыре тысячи метров и развивает скорость до 260 километров в час. Максимальная дальность полета — 600 километров.