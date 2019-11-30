  • Вертолет разбился вблизи Абрау-Дюрсо

    30 ноября 2019, 10:53

    Андрей Иванов, Дамир Матюхин

    Вертолет разбился в районе поселка Абраю-Дюрсо в Краснодарском крае. Сведений о пострадавших и жертвах пока нет. Об этом ТАСС сообщил мэр Новороссийска Игорь Дяченко.
    Вертолет разбился вблизи Абрау-Дюрсо

    «Упал вертолет, подробностей пока нет, обстоятельства выясняются», — сказал он.

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    Как сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах региона, крушение потерпел частный вертолет Roninson R66. Собеседник добавил, что в результате падения крушения погиб пилот. Его личность и обстоятельства случившегося еще предстоит установить.

    По предварительным данным на месте падения вертолета никто не пострадал, разрушений нет.

    Robinson R66 — это легкий пятиместный вертолет американского производства. Он может подниматься на высоту четыре тысячи метров и развивает скорость до 260 километров в час. Максимальная дальность полета — 600 километров.