Вертолет разбился в НАО. Пассажиру удалось выжить

Частный вертолет рухнул на землю в Ненецком автономном округе. Пилоту выжить не удалось, а пассажирку сейчас доставляют в больницу.

«Вертолет Bell 206 вылетел из Нарьян-Мара на метеостанцию „Северное ОГМС“ Росгидрометцентра на мысе Константиновском. Обнаружен разрушенным, есть погибшие», — приводит слова источника «Интерфакс».

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на Росавиацию, пилот вертолета погиб. Пассажирка после крушения осталась жива. Сейчас ее везут в одну из больниц Нарьян-Мара.

Вертолеты Bell 206 производит американская компания Bell Helicopter Textron. Эти воздушные судна относятся к легким многоцелевым вертолетам. Первый раз Bell 206 поднялся в воздух в 1966 году, а эксплуатация началась в 1967-м.