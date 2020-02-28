Вертолет разбился в Астраханской области

Вертолет разбился в Наримановском районе Астраханской области вечером 28 февраля. На место выехали спасатели. В результате крушения погиб один человек.

По телефону доверия главного управления МЧС по Астраханской области сообщили «360», что информация еще уточняется.

«Сообщение такое было, подразделения к месту следуют, сейчас пока уточняем», — отметил собеседник.

В пресс-службе МЧС сообщили, что подразделения пока не доехали до места. Там уточнили, что вертолет с большой вероятностью мог принадлежать частному лицу.

Региональный Минздрав уточнил, что при падении вертолета погиб один человек.

Тип вертолета и причины возможной аварии пока не известны. Нет информации и о количестве и состоянии его пассажиров.