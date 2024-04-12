Происшествия 12 апреля 2024, 11:56 Вертолет разбился при взлете в Забайкалье Частный вертолет Robinson разбился у города Могоча в Забайкалье РИА «Новости»

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В Забайкальском крае разбился частный вертолет Robinson R-44. Машина получила серьезные повреждения, но члены экипажа не пострадали. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Крушение произошло в 3,5 километра от города Могоча. Вертолет упал, повредив элементы корпуса и хвостовой части. Прокуратура устроила проверку на предмет соблюдения законодательства о безопасности полетов.

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«Пострадавших нет. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются», — отметили в прокуратуре.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура / Telegram

Проблемы возникли при взлете воздушного судна, сообщил Telegram-канал «112». Немного поднявшись в воздух, Robinson R-44 задел землю хвостом и рухнул. Вертолет принадлежал частной компании.

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