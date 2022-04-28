Вертолет разбился под Саратовом

Вертолет потерпел крушение в Саратовской области. Информацию об этом «360» подтвердили в Центральном диспетчерском пункте Саратова.

«Службы работают. Пока обнаружены один погибший, один пострадавший», — сказали в администрации.

По данным Telegram-канала «112», ЧП произошло в районе Кумысной поляны. Очевидец рассказал, что после падения вертолета лесополоса загорелась.

Глава Саратова Михаил Исаев заявил в своем Telegram, что ЧП произошло на территории Кумысной поляны.

«Произошло падение вертолета „Ансат“, совершавшего учебный полет из поселка Соколовый. По предварительной информации, экипаж покинул вертолет при помощи парашютов. Один пилот уже найден, он жив, его состояние уточняется», — написал он.

Исаев добавил, что на место выехали спасатели, несколько пожарных расчетов, скорая помощь. Он также поручил развернуть штаб и оказать полное содействие спецслужбам. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.