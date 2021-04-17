Вертолет разбился под Краснодаром во время обработки полей, сообщил информированный источник «Интерфакса». Пилот погиб.

Ми-2 распылял удобрения над полями между поселками Ильский и Северский в Северской районе 17 апреля, около 14:00. Однако в районе Ильского с ним пропала связь.

«Вертолет потерпел крушение», — сказал источник агентства.

Вертолет рухнул в районе 52-го километра автодороги Краснодар — Новороссийск, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России. Погиб 61-летний пилот.

Причины ЧП выясняются. На место приехали службы экстренного реагирования.

По данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), в 2013 году этот же Ми-2 разбился почти в том же районе после столкновения с линиями электропередачи. Согласно отчету МАК, происшествие случилось из-за того, что за штурвал сел неподготовленный пилот с просроченной лицензией. В прошлый раз никто серьезно не пострадал.