Вертолет приземлился на пляж с отдыхающими в Татарстане

Вертолет приземлился посреди пляжа с отдыхающими на нем людьми в городе Лаишево в Татарстане. Транспортная прокуратура начала проверку.

Об этом ТАСС сообщили в ведомстве. В соцсетях появилось видео, на котором вертолет садится на пляже, прям между отдыхающими посетителями. Потом к кабине подошел какой-то человек и начал что-то говорить. Вскоре после этого вертолет улетел.

«Татарской транспортной прокуратурой организована проверка. При выявлении нарушений будет применен комплекс мер прокурорского реагирования», — рассказали в прокуратуре.

Ранее прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга начала проверку после жесткой аварии в городе. Автобус врезался в столб, зацепился за него и завис в воздухе. Водитель застрял в кабине. После того, как его достали, он отправился в больницу. Кроме него, пострадали кондуктор и три пассажира. Кадры жуткого происшествия появились в интернете. Подробности еще предстоит разузнать правоохранителям, сообщило ИА Nation News.