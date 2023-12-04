Происшествия 04 декабря 2023, 10:56 Вертолет приземлился на бок во время облета нефтепровода в Ставрополье МЧС: вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в Ставрополье РИА «Новости»

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В Ставропольском крае вертолет Ми-2 из-за технической неполадки совершил аварийную посадку. Члены экипажа не пострадали, но машина завалилась на бок. Фото с места происшествия показал Telegram-канал «112».

Во время планового облета нефтепровода, по информации журналистов, возникли технические неполадки. Командир решил приземлиться, посадка прошла жестко — машина завалилась на бок и повредила винт. На борту находились два пилота. По предварительной информации, никто не пострадал.

Источник «Известий» уточнил, что Ми-2 приземлился в станице Незлобная рядом с городом Георгиевским. Он тоже отметил, что пилоты уцелели. Представитель регионального управления МЧС подтвердил РИА «Новости» факт аварии.

В октябре вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии в 300 километрах от населенного пункта Тикси. На борту находились пять человек, из них двое получили травмы. Организовали проверку.