Происшествия 28 февраля 2023, 16:00 Вертолет потерпел крушение под Мурманском, есть пострадавшие ТАСС: 4 человека пострадали при крушении вертолета под Мурманском РИА «Новости»

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Вертолет при заходе на посадку потерпел крушение в Мурманской области, четыре человека пострадали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«При заходе на посадку в трех километрах от аэропорта Мурманска потерпел крушение вертолет», — отметили в публикации.

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Известно, что на борту находились восемь человек, четверо из них получили травмы. По данным экстренных служб, транспортное средство выполняло гражданский рейс компании «Вологодские авиалинии».

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Пострадавших осматривают медики. Решается вопрос о госпитализации.

Основными версиями ЧП пока названы неисправность техники или ошибка пилотирования. Об этом агентству заявили в авиационных службах. Все причины и обстоятельства случившегося уточняются.