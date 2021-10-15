Вертолет потерпел крушение на Филиппинском море

Вертолет Военно-морских сил Австралии упал в Филиппинское море. Три человека пострадали. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на оборонное ведомство.

Военнослужащие, которые находились на борту, получили несерьезные травмы. Они вовремя успели покинуть вертолет. Министр обороны Австралии Питер Даттон рассказал, что в ближайшее время будет проведено расследование, чтобы выяснить причины.