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    27 сентября 2021, 09:29

    Вертолет посадили на бок на Камчатке

    Юлия Булыгина

    Частный вертолет «Sud-Aviation Gazelle» завалился на бок во время посадки, пассажиры и пилот не пострадали. Об этом сообщили в МЧС по Камчатскому краю.

    Вертолет приземлился на бок в районе 23 километра трассы Елизово — Паратунка в Елизовском муниципальном районе.

    «По оперативным данным, в момент посадки под шасси вертолета ушел грунт, в результате чего воздушное судно опрокинулось на бок», — процитировало РИА «Новости» представителя МЧС региона.

    Никто не пострадал. На место приземления вертолета едут спасатели.

    Следственный комитет начал проверку.