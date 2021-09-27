27 сентября 2021, 09:29
Вертолет посадили на бок на Камчатке
Частный вертолет «Sud-Aviation Gazelle» завалился на бок во время посадки, пассажиры и пилот не пострадали. Об этом сообщили в МЧС по Камчатскому краю.
Вертолет приземлился на бок в районе 23 километра трассы Елизово — Паратунка в Елизовском муниципальном районе.
«По оперативным данным, в момент посадки под шасси вертолета ушел грунт, в результате чего воздушное судно опрокинулось на бок», — процитировало РИА «Новости» представителя МЧС региона.
Никто не пострадал. На место приземления вертолета едут спасатели.
Следственный комитет начал проверку.