Вертолет посадили на бок на Камчатке

Частный вертолет «Sud-Aviation Gazelle» завалился на бок во время посадки, пассажиры и пилот не пострадали. Об этом сообщили в МЧС по Камчатскому краю.

Вертолет приземлился на бок в районе 23 километра трассы Елизово — Паратунка в Елизовском муниципальном районе. «По оперативным данным, в момент посадки под шасси вертолета ушел грунт, в результате чего воздушное судно опрокинулось на бок», — процитировало РИА «Новости» представителя МЧС региона. Никто не пострадал. На место приземления вертолета едут спасатели. Следственный комитет начал проверку.