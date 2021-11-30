Вертолет пограничников Азербайджана потерпел крушение

В Азербайджане потерпел крушение военный вертолет. Есть погибшие и раненые. Об этом со ссылкой на погранслужбу написало РИА «Новости».

Вертолет разбился прямо на полигоне. Точное число жертв и пострадавших пока неизвестно.

В госпогранслужбе и генпрокуратуре Азербайджана сообщили, что военный вертолет потерпел крушение в Хызинском районе. Это случилось около 10:40 во время тренировочных полетов на авиационном полигоне Гарагейбат.

Сотрудники ГПС и надзорного ведомства уже прибыли на место. Проводятся совместные следственные мероприятия. Обстоятельства и причины ЧП выясняются.

Марка и модель вертолета не уточняется. Сообщается о погибших и раненых среди членов экипажа.

В середине ноября ситуация на границе Азербайджана и Армении снова обострилась. Возобновились обстрелы, сообщалось о напряженной обстановке на линии соприкосновения. Стороны обвиняли друг друга в провокациях. А в конце месяца в Сочи прошла трехсторонняя встреча при участии лидеров России, Азербайджана и Армении, на которой обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе.