Эксклюзив 20 июля 2023, 00:06 Вертолет отправили тушить «Угрешские бани» в Москве МЧС: на юго-востоке Москвы загорелись «Угрешские бани»

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Сильный пожар произошел в двухэтажном здании на Угрешской улице, сообщил источник в экстренных службах. Кадры с места возгорания попали в распоряжение «360».

По данным источника, пламя охватило «Угрешские бани». Людей в момент возгорания в строении не было, уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Пожару присвоили второй ранг сложности. Также в тушении задействовали вертолет. Информации о пострадавших не поступало.

По данным МЧС России, нежилое строение загорелось на площади 500 квадратных метров. К тушению пожара привлекли 100 человек личного состава и 30 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее стройка загорелась на улице Маршала Неделина в Москве. Буквально за десять минут сгорела строительная бытовка. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров.