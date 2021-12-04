Вертолет Ми-8 вынужденно сел под Тюменью из-за сработавшего датчика неисправности

Вылетевший в Омск вертолет Ми-8 приземлился в районе поселка Голымшаново в Тюменской области после срабатывания датчика о неисправности. Как сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России, на борту воздушного судна находился экипаж из трех человек.

Вертолет вылетел из тюменского поселка Плеханово, но за пределы области так и не вылетел.

По предварительным данным, после срабатывания датчика о попадании в левый двигатель стружки командир экипажа принял решение о вынужденной посадке. В результате происшествия никто не пострадал.

На место посадки вертолета выехали следователи для проведения проверки и выяснения всех обстоятельств случившегося.

Собственную проверку вынужденной посадки вертолета организовала Уральская транспортная прокуратура. В пресс-службе ведомства сообщили, что Ми-8 принадлежит компании АО «ЮТэйр — Вертолетные услуги». Сотрудники прокуратуры проверят соблюдение законодательства о безопасности полетов.