Происшествия 19 декабря 2022, 10:43 Вертолет Ми-8 столкнулся с вагончиком, перевернулся и загорелся при посадке в Магадане СКР: один человек пострадал при аварийной посадке Ми-8 в Магаданской области Пресс-служба Следственного комитета

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Аварийную посадку совершил в Магаданской области вертолет Ми-8. Приближаясь к земле, он столкнулся со строительным вагончиком, перевернулся и загорелся. Пострадал один член экипажа из трех, рассказало в Telegram-канале Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

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Вертолет летел по маршруту Магадан-13 — поселок Тахтоямск. В 11:30 (3:30 по московскому времени) недалеко от пункта назначения пилот пошел на посадку. Снижаясь, Ми-8 столкнулся с неким объектом на земле, перевернулся, рухнул и загорелся. На борту находились три члена экипажа, один из них пострадал.

Пресс-служба Следственного комитета Пресс-служба Следственного комитета Пресс-служба Следственного комитета

Следком завел уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта с причинением крупного ущерба. Кроме экстренных служб, на место выехали следователи и криминалисты.

Свою проверку начала Дальневосточная транспортная прокуратура. В ведомстве рассказали, что вертолет Ми-8Т компании «Поляр-Авиа» вез продукты и запчасти. Во время посадки на площадку Нявленга в Ольском районе он столкнулся со строительным вагончиком. Люди сумели выбраться из вертолета самостоятельно, а потом он сгорел.