Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в НАО

Вертолет Ми-8, выполнявший полет в Ненецком автономном округе, совершил жесткую посадку около поселка Варандей. Он приземлился в снег, не долетев до вертодрома Арктический. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его данным, воздушное судно не долетело до места. Вертолет сел в снег и сломал винт. Пострадавших при происшествии нет. На борту находились 11 человек, из них трое — члены экипажа.

«Интерфакс» написал, что причиной могла стать буря.

Работник местной метеостанции сообщил «360», что находился в этом районе во время посадки и никакой бури там не было. Ветер южный, был не более 2-3 м/с.

Другой информированный источник сообщил «360», что вертолет совершил жесткую посадку после того, как пролетел около 200 метров после взлета с площадки.

Следователи выясняют причины жесткой посадки вертолета, организована доследственная проверка, по итогам которой правоохранители примут процессуальное решение.