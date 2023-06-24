Происшествия 24 июня 2023, 13:57 Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Воронежем РИА «Новости» сообщило о жесткой посадке вертолета Ми-8 в Воронежской области РИА «Новости»

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Многоцелевой вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Воронежской области. Об этом со ссылкой на экстренные службы региона сообщило РИА «Новости».

Собеседник агентства уточнил, что по предварительным данным, травмы получил один человек. По словам представителя экстренных служб, жесткую посадку вертолет совершил в районе города Павловск.

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Официально эти данные пока не прокомментировали. Все обстоятельства случившегося уточняются.

В Воронежской области действует режим контртеррористической операции. Его ввели после возбуждения уголовного дела по факту призыва к вооруженному мятежу против основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что российские военные проводят в регионе необходимые оперативно-боевые мероприятия. Он пообещал сообщать о дальнейшем развитии событий по мере поступления информации.