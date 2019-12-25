Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Красноярском. Есть пострадавшие

«Предварительно, пострадали два пассажира и командир воздушного судна», — приводит агентство слова собеседника.

ЧП произошло в селе Байкит в Эвенкийском районе Красноярского края. По последним данным, вертолет авиакомпании «Красноярские авиалинии» рухнул во время взлета. По предварительным данным, у винтокрылой машины повреждена хвостовая балка.

В транспортной прокуратуре агентству подтвердили информацию о двух пострадавших. Как сообщили «Интерфаксу» в МЧС, вертолет упал на бок. Причиной крушения, по версии надзорного ведомства, мог стать снежный вихрь. Точных данных о причинах аварии и о состоянии пострадавших пока нет. Специалисты сейчас изучают обстоятельства инцидента.