25 декабря 2019, 09:30
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Красноярском. Есть пострадавшие
Вертолет Ми-8, на борту которого находились 29 человек, совершил жесткую посадку в Красноярском крае. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы, пострадали три человека.
«Предварительно, пострадали два пассажира и командир воздушного судна», — приводит агентство слова собеседника.
ЧП произошло в селе Байкит в Эвенкийском районе Красноярского края. По последним данным, вертолет авиакомпании «Красноярские авиалинии» рухнул во время взлета. По предварительным данным, у винтокрылой машины повреждена хвостовая балка.
В транспортной прокуратуре агентству подтвердили информацию о двух пострадавших. Как сообщили «Интерфаксу» в МЧС, вертолет упал на бок. Причиной крушения, по версии надзорного ведомства, мог стать снежный вихрь. Точных данных о причинах аварии и о состоянии пострадавших пока нет. Специалисты сейчас изучают обстоятельства инцидента.