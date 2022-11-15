Важное 15 ноября 2022, 11:46 Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Иркутском Мэр Жигаловского района Федоровский: вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку под Иркутском

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Вертолет Ми-8, на борту которого были четверо членов экипажа, совершил жесткую посадку под Иркутском. По информации экстренных служб, никто не погиб, написал ТАСС.

Информацию агентству подтвердил мэр Жигаловского района Игорь Федоровский. К месту происшествия направили спасательный вертолет.

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Федоровский уточнил, что все случилось в 78 километрах от Жигалово в сторону Магистрального.

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«Без пассажиров, три человека экипажа плюс стюардесса», — добавил он.

Вертолет выполнял технический рейс.

Другие подробности пока неизвестны. На сайте ГУ МЧС по региону данных нет.

Ранее, 8 ноября, вертолет санитарной авиации Ми-2 потерпел крушение в Костромской области, заходя на посадку. Погиб 67-летний мужчина, которого транспортировали из города Шарьи с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Также пострадали два фельдшера и два пилота. Трое из них попали в реанимацию. Кадры с места крушения появились в Сети.

Транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия.