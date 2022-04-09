Вертолет Ми-8 с 24 людьми на борту совершил аварийную посадку под Томском

Вертолет Ми-8 с 24 людьми на борту совершил вынужденную посадку в Томской области около 12:00 9 апреля. Никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Воздушное судно компании ООО «Авиапредприятие „Газпром авиа“» выполняла рейс по маршруту посадочная площадка «Пашня» — посадочная площадка «Вахта-40». По предварительным данным, причиной посадки стала техническая неисправность систем вертолета.

Он приземлился в 70 километрах от села Каргасок. На борту были 21 пассажир и трое членов экипажа. Пассажиров эвакуировали с места аварийной посадки и доставили к месту назначения.

«Томской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — отметили в ведомстве.

Ранее вертолет авиакомпании «Ямал» совершил экстренную посадку на заснеженном поле из-за отказа правого двигателя. Пострадавших не было.