Вертолет Ми-8 рухнул в Челябинской области | 360°

Происшествия 29 августа 2023, 14:10 Вертолет Ми-8 рухнул в Челябинской области Telegram-канал «112»: Ми-8 с 4 людьми на борту разбился в Челябинской области РИА «Новости»

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Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Челябинской области. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным канала, на борту разбившегося вертолета находились четыре человека. Предварительно, все они погибли.

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Информация о количестве людей на борту разнится. Telegram-канал Mash сообщил, что на Ми-8 летели три человека. По данным канала, это члены экипажа — командир, правый летчик и бортинженер, никто из них не выжил. Информация о пассажирах на борту не поступала.

Также Mash сообщил, что Ми-8 рухнул в лесу в 500 метрах от поселка Прудный. Неподалеку находятся трасса М-5 и военный аэродром Шагол. Никто из людей на земле, по предварительным данным, при происшествии не пострадал.

Источник РИА «Новости» в экстренных службах подтвердил информацию о гибели трех находившихся на борту членах экипажа. Возможной причиной крушения Ми-8 назвали отказ техники.