Вертолет Ми-8 привлекли к поискам пропавшего в Якутии самолета Ан-2

Спасатели МЧС привлекли вертолет Ми-8 к поискам пропавшего в Якутии самолета Ан-2. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Воздушная техника спасателей отправилась к Кобяйскому району республики. Все сотрудники оснащены специальным оборудованием, включая альпинистское снаряжение. Работу спасателей осложняют густой туман, плохая видимость и низкая облачность.

Также продолжает работать межведомственная авиационная комиссия по установлению причин авиаинцидента.

Самолет Ан-2 пропал 21 июня в Якутии. Он совершал полет по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус-Хатынг, но не прибыл в пункт назначения. Следственный комитет РФ по факту пропажи самолета возбудил уголовное дело.

Накануне произошел инцидент при посадке Ан-24 в Иркутске, у самолета загорелось шасси.