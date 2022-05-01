Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Забайкальском крае

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку с последующим возгоранием на аэродроме Могочи в Забайкальском крае. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, на место прибыли пожарные для тушения пожара. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

Видео прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

На опубликованных кадрах видно полыхающий огонь, работающих пожарных и бригаду скорой помощи.

ИА «Чита.ру» со ссылкой на краевой Минздрав сообщило, что в результате крушения вертолета погиб один человек, пятеро пострадали.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что технику арендовали для работы на пожарах и доставки людей. Вертолет принадлежал компании «Мостовик». В ведомстве подтвердили гибель одного человека и добавили, что троих пострадавших доставили в реанимацию.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что на борту находились 15 человек. Собеседник агентства отметил, что это предварительные данные.

Источник «Интерфакса» добавил, что вертолет опрокинулся во время посадки при ураганном ветре. «Экипаж не смог удержать борт, и он опрокинулся на бок», — заявил собеседник. Он пояснил, что вертолет перевозил рабочих.