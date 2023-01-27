Важное 27 января 2023, 14:17 Вертолет Ми-8 потерпел крушение в аэропорту Внуково — СМИ Baza: вертолет специального летного отряда потерпел крушение во Внуково

Читать 360tv в

Вертолет Ми-8 потерпел крушение в московском аэропорту Внуково, сообщил Telegram-канал Baza. По данным Mash, никто не пострадал — это же подтвердили ТАСС в экстренных службах.

Уточняется, что в воздушном судне оказались повреждены винты. Mash написал, что при посадке верхний винт разрушил задний. Вертолет ударился хвостовой частью об землю и задел ее лопастями.

Реклама

Сейчас Ми-8 буксируют на стоянку. На место выехали спасатели. Известно, что борт входит в специальный летный отряд «Россия», который подчиняется управлению делами президента.