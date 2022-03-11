Вертолет Ми-8 опрокинулся при посадке под Псковом, в результате пострадал один человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

При этом источник агентства в экстренных службах говорит о четырех пострадавших, сейчас их осматривают врачи.

По информации ТАСС, после мониторинга нефтепровода вертолет совершил жесткую посадку и упал на бок. РИА «Новости» сообщает, что ЧП произошло вблизи населенного пункта Переслегино.

На земле жертв и разрушений нет, повреждения получил только вертолет.

Сейчас рассматривается несколько версий случившегося, одна из них — ошибка экипажа.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение 28 января недалеко от населенного пункта Дубки. Экипаж выполнял плановый полет. В Минобороны сообщали, что в результате катастрофы погиб один человек, остальные получили различные травмы.