06 марта 2023, 12:51
Вертолет Ми-8 экстренно сел в Воронежской области
Глава Воронежской области Гусев: вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в регионе
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Воронежской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«В Павловском районе Воронежской области аварийно приземлился вертолет Ми-8», — рассказал он.
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По его словам, на месте уже работают сотрудники спецслужб. Причины произошедшего пока неизвестны.
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Гусев добавил, что в результате аварийной посадки пострадала местная линия электропередач. Однако ее работу оперативно восстановили.
Авиация
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