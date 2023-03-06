Важное 06 марта 2023, 12:51 Вертолет Ми-8 экстренно сел в Воронежской области Глава Воронежской области Гусев: вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в регионе

Читать 360tv в

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Воронежской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«В Павловском районе Воронежской области аварийно приземлился вертолет Ми-8», — рассказал он.

Реклама

По его словам, на месте уже работают сотрудники спецслужб. Причины произошедшего пока неизвестны.

Реклама

Гусев добавил, что в результате аварийной посадки пострадала местная линия электропередач. Однако ее работу оперативно восстановили.