Вертолет Ми-8 аварийно сел в Магаданской области

«По предварительной информации, воздушное судно Ми-8 компании „Дальнереченск Авиа“ совершило аварийную посадку. Район и информация о пострадавших пока уточняются», — приводит агентство текст сообщения ЕДДС.

В районном отделе по делам ГО и ЧС «Интерфаксу» уточнили, что вертолет выполнял грузовой рейс. Никто из находящихся на борту не пострадал. После посадки Ми-8 завалился на бок.

Точных данных о причинах аварийного приземления вертолета пока нет.