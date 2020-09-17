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    17 сентября 2020, 07:13

    Вертолет Ми-8 аварийно сел в Магаданской области

    Андрей Иванов

    Вертолет Ми-8 аварийно приземлился в 180 километрах от Омсукчана (Магаданская область). На борту винтокрылой машины были три человека. Об этом ТАСС рассказали в в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) района.
    Вертолет Ми-8 аварийно сел в Магаданской области

    «По предварительной информации, воздушное судно Ми-8 компании „Дальнереченск Авиа“ совершило аварийную посадку. Район и информация о пострадавших пока уточняются», — приводит агентство текст сообщения ЕДДС.

    В районном отделе по делам ГО и ЧС «Интерфаксу» уточнили, что вертолет выполнял грузовой рейс. Никто из находящихся на борту не пострадал. После посадки Ми-8 завалился на бок.

    Точных данных о причинах аварийного приземления вертолета пока нет.

    Новости SMI.FM