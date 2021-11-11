Вертолет Ми-8 аварийно сел в Красноярском крае

В районе красноярского поселка Светлогорск аварийно сел вертолет Ми-8. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Поступила информация о жесткой посадке вертолета Ми-8 в районе населенного пункта Светлогорск. Всего привлечено 10 человек, три единицы техники», — говорится в сообщении ведомства.

Более подробной информации о ЧП пока нет. СМИ пишут, что на борту воздушного судна находились три человека. Ми-8 выполнял заказной рейс.

В августе вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро» потерпел крушение на Камчатке. Он летел из поселка Николаевка на Курильское озеро и к вулкану Ходутка. На его борту находились туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Восемь человек погибли.