11 ноября 2021, 09:53
Вертолет Ми-8 аварийно сел в Красноярском крае
МЧС: вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Туруханском районе Красноярского края
В районе красноярского поселка Светлогорск аварийно сел вертолет Ми-8. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«Поступила информация о жесткой посадке вертолета Ми-8 в районе населенного пункта Светлогорск. Всего привлечено 10 человек, три единицы техники», — говорится в сообщении ведомства.
Более подробной информации о ЧП пока нет. СМИ пишут, что на борту воздушного судна находились три человека. Ми-8 выполнял заказной рейс.
В августе вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро» потерпел крушение на Камчатке. Он летел из поселка Николаевка на Курильское озеро и к вулкану Ходутка. На его борту находились туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. Восемь человек погибли.