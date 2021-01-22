Вертолет Ми-8 аварийно сел на Чукотке через полчаса после взлета

«В 10:54 (01:54 по московскому времени) борт Ми-8 вылетел из аэропорта села Кепервеем в аэропорт Певек. По причине падения масла в двигателе в 11:30 (02:30 по Москве) вертолет сел в аэропорту Кепервеем», — приводит агентство слова собеседника.

На борту вертолета были три члена экипажа. Во время аварийной посадки никто не пострадал. В правительстве Чукотки уточнили, что Ми-8 принадлежит национальной службе санитарной авиации.

Северо-Восточное межрегиональное территориальное управление Росавиации и транспортная прокуратура начали проверку.