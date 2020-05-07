Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку в Крыму. В результате трое пассажиров воздушного судна пострадали.

Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах полуострова.

В 15:55 поступила информация, что во время плановых полетов на территории аэродрома 39 вертолетного полка произошла жесткая посадка вертолета Ми-35 Экстренные службы Крыма.

Всех пострадавших на скорой помощи отправили в ЦРБ города Джанкой.

Что именно стало причиной жесткой посадки пока не известно. В пресс-службе Южного военного округа сообщили, что вертолет совершал вылет без боевого комплекта на борту. Никаких разрушений на земле после приземления военного судна не обнаружено.

На место происшествия отправились комиссия объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Они займутся выяснением всех причин и обстоятельств случившегося.

Транспортно-боевой вертолет Ми-35М используется военными для различных целей. Благодаря своей возможности работать в любое время суток, а также при различных — в том числе сложных — погодных условиях, его применяют для эвакуации раненых, огневой поддержки подразделений сухопутных войск, уничтожения бронетанковой техники противника, высадки десанта, эвакуации раненых, а также транспортировки грузов в грузовой кабине или на внешней подвеске.