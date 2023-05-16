Эксклюзив 16 мая 2023, 15:37 Вертолет Ми-26 вылетел для ликвидации пожара рядом с заводом «Москвич» Источник «360»: на место пожара возле завода «Москвич» вылетел вертолет Ми-26

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Для ликвидации возгорания ангара с мусором рядом с заводом «Москвич» в Юго-Восточном округе столицы вылетел вертолет Ми-26. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По имеющимся данным, пожарные уже смогли локализовать огонь. Судя по кадрам, на месте тушения возгорания сильное задымление. Принадлежащий, предположительно, МЧС вертолет Ми-26 приступил к ликвидации пожара с воздуха.

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Возгорание ангара с мусором около завода «Москвич» произошло днем 16 мая. На Южнопортовой улице очевидцы увидели густой черный дым. Прибывшие на место спасатели вызвали подкрепление. По предварительным данным, огонь распространился на 1800 «квадратов». Информации о пострадавших не поступало. Подробности происшествия выясняются.