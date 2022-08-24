Вертолет Ми-2 разбился в Ставрополье

В Ставропольском крае потерпел крушение вертолет Ми-2, сообщил Telegram-канал РЕН ТВ. Винтокрылая машина упала в Предгорном муниципальном округе.

После падения вертолет загорелся, затем вспыхнула сухая трава на месте крушения. Пожарные уже приступили к ликвидации возгорания. Пламя охватило площадь в два гектара.

Сколько человек было на борту Ми-2, неизвестно. Причины крушения не уточняются.