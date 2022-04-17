Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Краснодарском крае

Проводивший обработку сельскохозяйственных угодий вертолет Ми-2 потерпел крушение при заходе на посадку в Мостовском районе Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Сообщении о крушении поступило на пульт дежурного в 12:30 по московскому времени.

«В результате падения к сожалению есть погибший. На месте работает оперативная группа Мостовского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что к ликвидации происшествия привлекли 17 человек и восемь единиц техники. Ситуацию под контроль взяло Главное управление краевого главка.