Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Костромской области | 360°

08 ноября 2022, 18:10
Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Костромской области
ТАСС: в Костромской области упал вертолет Ми-2
Вертолет Ми-2, который выполнял санитарный рейс, потерпел крушение в Костромской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«В Костромской области, примерно в четырех километрах от аэропорта Сокеркино, потерпел крушение вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс», — отметил источник.
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На борту воздушного судна находились пять человек: два медика с пациентом и два пилота. Предварительно, один из них скончался. Еще четверо пострадали.
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По данным Известий, вертолет выполнял полет из города Шарья, расположенного на северо-востоке Костромской области. Воздушное судно выполнило аварийную посадку в паре километров от аэропорта «Сокеркино». На место проишествия выехал губернатор региона Сергей Ситников, а также оперативные службы.
Сегодня жители Иркутска простились с летчиками-испытателям, которые погибли при крушении СУ-30 23 октября. Местный авиационный завод планирует установить им памятник на месте падения самолета, сообщил RT.
Вертолеты
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