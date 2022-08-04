Вертолет Ми-2 без пассажиров совершил на Камчатке жесткую посадку

В природном парке «Налычево» жесткую посадку совершил вертолет Ми-2. Единственный человек на борту не пострадал. Камчатский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР начал проверку, сообщила пресс-служба.

Проблемы возникли при заходе на посадочную площадку вблизи реки Налычево на территории одноименного природного парка 4 августа в 10:00 (01:00 по московскому времени).

«На борту воздушного судна находился один член экипажа. Он не пострадал. На место происшествие выехала следственная группа», — сообщили в СКР.

Они проверят наличие нарушений правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, а после примут процессуальное решение.

В июне в Якутии потерпел крушение вертолет Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии». Он вылетел из Усть-Майского района в Алданский район и совершил жесткую посадку в лесу населенного пункта Чагда. На борту было 20 сотрудников Лесоохраны и три члена экипажа.