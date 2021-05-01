Вертолет МЧС вылетел на место ДТП с пассажирским автобусом под Хабаровском

Вертолет МИ-8 МЧС России вылетел на место ДТП с пассажирским автобусом в Хабаровском крае.

На борту вертолета находится оперативная группа Главного управления МЧС, спасатели и психолог, а также бригада медицинских работников территориального Центра медицины катастроф, говорится в сообщении МЧ России в Telegram.

На вертолете установлен медицинский модуль для транспортировки пострадавших, отмечается в сообщении ведомства.

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло на 361-м километре трассы Хабаровск — Ванино, на территории Нанайского района. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД МВД РФ по Хабаровскому краю, в аварии погибли три человека. Еще двум пострадавшим медики оказывали помощь на месте.

По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем, выехал на встречную полосу и улетел в кювет. Транспортное средство упало на левый бок. Краевая прокуратура начала проверку после аварии.

На место происшествия выехал зампрокурора Хабаровского края Максим Собчук. Обстоятельства случившегося устанавливаются.