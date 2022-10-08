Вертолет МЧС с тепловыми пушками и продуктами вылетел подтопленное село на Камчатке. Видео | 360°

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Вертолет МЧС с тепловыми пушками и продуктами вылетел подтопленное село на Камчатке. Видео

МЧС: спасатели на вертолете доставят 1,5 тонны продуктов в подтопленное село на Камчатке

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В село Соболево Камчатского края вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Спасатели доставят тепловые пушки, необходимые для ликвидации последствий подтопления, и полторы тонны продуктов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«На данный момент уровень воды в реке Большой Воровской на 45 сантиметров ниже критериев опасного явления. Подтопленных домов нет», — отчитались в ведомстве.

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Спасатели продолжают оказывать жителям Соболево адресную помощь. Ранее МЧС информировало, что вертолетом также доставят тонну бутилированной питьевой воды, помпы с рукавами для откачки воды. Тепловые пушки для просушки прежде всего используют в помещениях детского сада, школы и больницы. Затем их будут передавать населению для просушки частных домов и квартир.

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Как сообщили в МЧС накануне, к ликвидации последствий паводка привлекли более 80 человек, в том числе добровольцев, и примерно 30 единиц техники, в том числе плавсредства. Гидрологическую обстановку мониторят с помощью беспилотных авиасистем.

Уровень воды в реке Пымта на Камчатке резко поднялся пару дней назад. В районе села Соболево рухнули два мостовых пролета. Почти все дома в селе оказались в зоне подтопления, кроме того, жители лишились связи.

Паводки

МЧС РФ

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