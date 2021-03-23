Вертолет МЧС не смог приземлиться на месте схода лавины в Мурманской области

Спасательный вертолет не смог приземлиться в месте схода лавины в Мурманской области. В горах находятся 13 подростков и три взрослых человека. Еще одна девочка погибла.

Вертолету, который вылетел рано утром во вторник, пришлось вернуться в Мончегорск, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по области.

«Вертолет не смог приземлиться в месте ЧП из-за рельефа местности — там склон горы, котлован. Поэтому он улетел обратно в Мончегорск», — сообщили в ведомстве.

Сейчас готовится другая спасательная операция туристической группы.

Вечером 22 марта туристическая группа из Санкт-Петербурга попала под лавину в Мурманской области. В группе 13 детей в возрасте от 10 до 15 лет. Их сопровождали трое взрослых. Сход снежной массы (козырька) произошел в районе поселка Имандра. Под снегом оказались три подростка. Всех вытащили, одну участницу группы сначала объявили погибшей, затем информацию опровергли. Девочка 2008 года рождения находилась в критическом состоянии. Через некоторое время она скончалась.

В Мончегорске организован штаб для координации спасательной операции, для детей подготовлены места размещения.