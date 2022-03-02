Вертолет «Ямал» совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры рассказали, что следовавший к Термокарстовому месторождению вертолет авиакомпании «Ямал» совершил экстренную посадку в одном из поселков. Причиной послужил отказ двигателя, сообщило РИА «Новости».

«В аэропорту поселка Красноселькуп ЯНАО, по предварительной информации, в связи с отказом правого двигателя произвело вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании „Ямал“ Ми-8МТВ», — процитировал RT сообщение ведомства.

Все находившиеся на борту люди — три члена экипажа и пятеро пассажиров — не пострадали. Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку.