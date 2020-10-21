Вертолет главы вотчины Деда Мороза вытащили из реки. Видео

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области.

«Специалистами, работающими на месте крушения, обнаружен вертолет. В 15:30 его удалось извлечь из воды с помощью тросов и специальной техники», — пояснили в ведомстве.

ТАСС опубликовал ролик с места авиакрушения. На кадрах видно, что обломки вертолета отбуксировали к берегу и вытянули на сушу. Техника сильно повреждена — кабина раскурочена так, что напоминает груду металлолома, а лопасти сломаны и оторваны.

В пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области отметили, что тела пассажиров, которые находились на борту в момент крушения, пока не нашли. В останках воздушного судна их не оказалось. Спасатели продолжают поиски предполагаемых жертв — их прервут в темное время суток.

Вертолет Robinson R44 компании «Аэросоюз» летел коммерческим рейсом из Вологды в Великий Устюг, когда упал в реку Сухона около поселка Бобровское в Нюксенском районе Вологодской области. По предварительной информации, погибли все четыре пассажира, которые находились на борту. В их числе — генеральный директор туристической компании «Дед Мороз» Олег Васильев.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности, повлекшее за собой смерть двух и более лиц».