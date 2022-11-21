Происшествия 21 ноября 2022, 01:21 Версию со взрывом газового баллона в пятиэтажке на Сахалине назвали приоритетной «Коммерсант»: бытовая версия взрыва в пятиэтажке на Сахалине считается основной Пресс-служба Следственного комитета

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Приоритетной версией ЧП в пятиэтажке в поселке Тымовское на Сахалине пока остается взрыв газового баллона. Об этом написал «Коммерсант». Как ранее сообщали в экстренных службах региона, емкость баллона была не менее 20 литров. Хранить такие в жилых помещениях запрещено.

Эксперты установили, что эпицентр взрыва находился на первом этаже. Есть вероятность, что ЧП произошло при перемещении баллона в квартиру. Взрыв был таким сильным, что крайний подъезд дома обрушился почти полностью. Погибли девять человек, в том числе четверо детей.

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По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал передать материалы дела для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.

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Состояние пострадавшего дома оценят с помощью диагностического комплекса «Струна». Если результаты окажутся положительными, то дом капитально отремонтируют. А вот первый подъезд, где произошел взрыв, полностью демонтируют.